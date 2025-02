Soccorsi 16 migranti somali a Jijel nell'Algeria orientale

La guardia costiera algerina ha tratto in salvo ieri sera 16 migranti somali nella provincia di Jijel, nell'Algeria orientale. Sono stati portati in due ospedali locali.

La Protezione civile della provincia costiera di Jijel ha riferito in un comunicato che le sue squadre sono intervenute ieri sera per "soccorrere 16 persone, tra cui due donne, tutte di nazionalità somala", dopo che erano state salvate ed evacuate al porto di Djen Djen dalla guardia costiera.

I 16 migranti sono stati poi trasferiti in ospedale nel capoluogo di provincia Jijel e nella vicina città di Taher, afferma ancora la nota.

Di solito i migranti clandestini prendono la costa orientale dell'Algeria, in particolare le province di Annaba, Taref, Skikda e, in misura minore, Jijel, come punto di partenza per raggiungere l'isola italiana di Sardegna.

Negli ultimi giorni, diversi corpi di migranti illegali sono stati ritrovati in diverse aree della costa di Jijel.



