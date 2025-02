Missione Ue, in Mozambico gravi carenze elettorali

La Missione di Osservazione Elettorale dell'Unione Europea (Moe Ue) ha presentato il proprio "Rapporto Finale" sulle elezioni generali e per le Assemblee provinciali svoltesi in Mozambico il 9 ottobre scorso in cui conferma "gravi carenze nel processo elettorale mozambicano a più livelli" e avanza "18 raccomandazioni per migliorare i futuri processi elettorali" nel Paese dell'africa australe. Lo segnalano oggi fonti a Maputo rimandando a un comunicato diffuso ieri nella capitale mozambicana.

"Il censimento elettorale non ha garantito l'integrità del sistema", precisa il comunicato dando conto di una conferenza stampa tenuta dal capo della Moe-Ue, l'eurodeputata Laura Ballarín Cereza, che questa settimana ha incontrato, fra l'altro, il neo-presidente mozambicano Daniel Chapo, il leader dell'opposizione nel Paese, Venancio Mondlane.

"Il giorno delle elezioni si è svolto pacificamente, ma il conteggio e la verifica dei risultati sono stati segnati da anomalie ed errori, oltre a una grave mancanza di trasparenza, compresa l'assenza di pubblicazione dei risultati disaggregati per seggio elettorale, il che ha compromesso la fiducia pubblica nei risultati finali", viene aggiunto.

Delle 18 raccomandazioni, ve ne sono "otto prioritarie", tra cui quella di quella di "riformare la struttura, la composizione e il processo di selezione dell'amministrazione elettorale", "migliorare il sistema di gestione dei risultati elettorali e "attribuire alla Cne (Commissione Elettorale Nazionale) la piena responsabilità per l'integrità del processo elettorale". C'è poi l'invito a "garantire la protezione delle libertà fondamentali", "rivedere e armonizzare la legislazione elettorale "creare e mantenere meccanismi affidabili ed economicamente sostenibili per l'aggiornamento del registro elettorale".



