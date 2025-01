In Mozambico il capo degli osservatori Ue incontra il presidente

Laura Ballarín, capo della Missione di Osservazione Elettorale dell'Unione Europea (Moe Ue), ha incontrato oggi il presidente del Mozambico, Daniel Chapo, per consegnargli il Rapporto Finale dei suoi osservatori sulla tornata di elezioni del 9 ottobre scorso. Lo riferisce un comunicato diffuso a Maputo dalla stessa Moe Ue.

Ballarin ha dichiarato a giornalisti di essere tornata in Mozambico per presentare ufficialmente le conclusioni della missione, sottolineando che le Moe Ue non convalidano né invalidano i risultati elettorali.

Il rapporto, basato su due mesi di osservazione in tutto il paese, evidenzia "varie irregolarità e discrepanze che hanno compromesso l'integrità del processo e dei risultati elettorali", è scritto nella nota. Tuttavia, il dossier include 18 "raccomandazioni" per "migliorare" le future elezioni, nel rispetto degli impegni internazionali del Mozambico in materia di elezioni democratiche.

Ballarín ha accolto positivamente il dialogo politico in corso e ha sottolineato che il presidente Chapo ha espresso la volontà di avviare una riforma elettorale, considerata essenziale. Ha quindi ribadito che il rapporto può essere uno strumento utile per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche. L'Ue è pronta a sostenere tale riforma con assistenza tecnica, ma sarà necessario definire un piano concreto per rafforzare le istituzioni democratiche.

Nei prossimi giorni, Ballarín incontrerà esponenti politici, candidati presidenziali - tra cui Venâncio Mondlane - autorità e società civile. Il rapporto sarà pubblicato online "questo pomeriggio" e presentato ufficialmente domani dalla stessa Ballarin in una conferenza stampa, annuncia il comunicato.





