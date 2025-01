Scontri in Congo, Usa chiedono immediato cessate il fuoco

Il capo della diplomazia americana Marco Rubio ha chiesto un "cessate il fuoco immediato" nella Repubblica Democratica del Congo, dove la principale città dell'est del Paese è in gran parte nelle mani del gruppo armato antigovernativo M23 e delle truppe ruandesi. In un appello al presidente ruandese Paul Kagame, il nuovo segretario di Stato americano "ha esortato un cessate il fuoco immediato nella regione e che tutte le parti rispettino l'integrità territoriale sovrana" della Repubblica Democratica del Congo, si legge in una nota del Dipartimento di Stato.



