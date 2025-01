Egitto, oggi 320 camion di aiuti avviati verso Gaza

(v, ' Egitto, 'presto del tutto operativo il ...' delle 12: 11) L' "ingresso di 320 camion di aiuti attraverso i valichi di Al-Awja e Kerem Abu Salem in preparazione all'entrata nella Striscia di Gaza" viene segnalato per quanto riguarda oggi dall'Ufficio stampa del governo egiziano con riferimento ai passaggi chiamati in ebraico rispettivamente Niztana e Kerem Shalom. Tra i mezzi entrati oggi in Israele al fine di arrivare poi nella Striscia ci sono dieci autocisterne con carburante, precisa il testo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA