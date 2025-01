Esplode un'autocisterna in Nigeria, almeno 70 morti

(ANSA-AFP) - LAGOS, 18 GEN - Almeno 70 persone sono morte nell'esplosione di un autocisterna in Nigeria. Lo riferisce l'agenzia per la sicurezza stradale.

L'incidente è avvenuto nella Nigeria centrale quando il pesante mezzo attorno al quale si era radunata una folla per raccogliere carburante, si è ribaltato, secondo quanto riferito dall'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale. "Il bilancio delle vittime è salito a 70", ha dichiarato Kumar Tsukwam, direttore dell'Agenzia per lo Stato del Niger il quale precisa che l'autocisterna che trasportava 60.000 litri di benzina si è schiantata all'altezza di uno svincolo sulla strada che collega la capitale federale Abuja alla città di Kaduna. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA