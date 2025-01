Ucraina: sirene antiaeree, esplosioni a Kiev durante la visita di Starmer e Crosetto

Sirene anti-aeree ed esplosioni sono state udite a Kiev durante la visita del primo ministro britannico, Keir Starmer e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Starmer è giunto a sorpresa a Kiev, nella sua prima visita da premier britannico, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e firmare un trattato bilaterale che celebri i 100 anni di partnership con l'Ucraina. Lo riferisce Downing Street. "Il Regno Unito e l'Ucraina firmeranno una storica partnership lunga 100 anni per approfondire i legami in materia di sicurezza e rafforzare il nostro legame per le generazioni future", si legge in una nota.

Crosetto, anche lui a Kiev per una visita ufficiale in Ucraina, ha effettuato una serie di incontri istituzionali. Crosetto ha incontrato il ministro delle Industrie Strategiche dell'Ucraina Herman Smetanin che - spiega la Difesa - "ha ringraziato l'Italia per aver assicurato il suo aiuto alla legittima difesa dell'Ucraina e del suo popolo". "È stata un'occasione di dialogo su una collaborazione tecnica anche nel settore industria della difesa - le parole di Crosetto -. La ricostruzione del Paese, alla fine del conflitto, sarà di fondamentale importanza e l'Italia può contribuire con strumenti e eccellenze di cui il nostro Paese dispone".

Le esplosioni che si sono verificate questa mattina a Kiev sono avvenute a non più di 7-800 metri dal luogo in cui si trovava in quel momento il ministro della Difesa.

