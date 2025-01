Leader opposizione in Mozambico minaccia di paralizzare il Paese

Il leader dell'opposizione del Mozambico, Venancio Mondlane, tornato in patria la settimana scorsa dopo mesi di esilio volontario in vista dell'inaugurazione del nuovo presidente domani 15 gennaio, ha annunciato alla vigilia del giuramento del suo rivale, che i suoi sostenitori sono pronti a "paralizzare" il Paese sostenendo che le elezioni di ottobre sono state truccate e rubate al popolo.

Daniel Chapo, il cui partito Frelimo governa ininterrottamente dal 1975, entrerà in carica domani dopo essere stato dichiarato vincitore delle elezioni dalla Commissione elettorale.

"Se questo significa paralizzare il Paese per tutta la durata del suo mandato, lo paralizzeremo per tutto il mandato. Quale popolo pensano di governare se uccidono le persone che appartengono a questo popolo?". ha affermato Mondlane.

Circa 300 persone sono morte nei disordini successivi al voto. Mondlane ha il sostegno dei più giovani mozambicani che non hanno lottato con Frelimo per la liberazione del Paese dal Portogallo e che sono disillusi dalla crescente povertà e dalla corruzione dei politici al potere. I disordini hanno causato gravi perdite all'economia, bloccando anche il commercio transfrontaliero Mondlane ha detto anche di essere pronto a portare una battaglia legale nelle sedi opportune.



