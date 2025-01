A rischio 3500 posti di lavoro azienda siderurgica Sudafrica

Dopo che lunedì Arcelor Mittal South Africa (Amsa), il più importante produttore di acciaio lungo del Paese, aveva annunciato la chiusura dello stabilimento di produzione a Newcastle, che colpirebbe almeno 3500 dipendenti, il Governo sudafricano ha ribattuto di volere trovare una soluzione a tutti costi. L'azienda siderurgica ha già condotto un anno di colloqui con diversi enti statali in cerca di una strategia alle sfide del settore dell'acciaio tra cui la debolezza della crescita economica, gli elevati costi logistici ed energetici, l'afflusso di importazioni di acciaio a basso costo, in particolare dalla Cina, e l'insufficienza degli interventi sulla politica di esportazione dei rottami, che sta spingendo la produzione a basso prezzo di prodotti lunghi in acciaio da parte delle mini-imprese locali. Il Ministero dell'Industria e Commercio di Pretoria, nel tentativo di evitare la chiusura dello stabilimento ha detto che pubblico e privato hanno il dovere di impegnarsi nell'acquisto di prodotti siderurgici di fabbricazione locale, aggiungendo che Amsa ha contattato vari dipartimenti governativi ed enti statali con richieste di concessioni per le loro attività e il ministro ha risposto con un approccio globale e coordinato per risolvere le questioni sollevate dall'azienda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA