Naufragio in Tunisia, 2 morti, incluso un bimbo di 5 anni

Due migranti tunisini sono morti, incluso un bambino di cinque anni, e altri 17 sono stati tratti in salvo in seguito al naufragio dell'imbarcazione sulla quale di trovavano, al largo della Tunisia: lo ha reso noto la Guardia nazionale del Paese, aggiungendo che sono state arrestate quattro persone. Le vittime, ha precisato la Guardia nazionale, sono un adulto e un bambino di cinque anni.

"L'operazione ha consentito di salvare prima dodici persone, in seguito altre cinque in mare mentre nuotavano dopo essersi allontanate dal relitto - si legge in un comunicato della Guardia nazionale -. Due i cadaveri ripescati, quello di un adulto e di un bambino di cinque anni, inizialmente dato per disperso e ritrovato senza vita dopo attente ricerche in mare". L'operazione, conclude la nota, "ha consentito anche di arrestare quattro persone sospettate di essere coinvolte nel trasporto di migranti e nell'organizzazione di traversate clandestine".



