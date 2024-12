È Peppino Fappani, odontotecnico di Soncino, in provincia di Cremona, il turista italiano ferito nel Mar Rosso da uno squalo che ha ucciso un altro sub, Gianluca Di Gioia, originario di Roma. Sessantanovenne, con lavoro a Soncino, Fappani era amico da diverso tempo di Di Gioia. Secondo le prime informazioni, è intervenuto per soccorrere l'amico ed è rimasto ferito in modo non grave.



