Tensione a Maputo alla vigilia di Natale dopo le manifestazioni

La capitale del Mozambico, Maputo, appare deserta per la vigilia di Natale. Le strade principali sono presidiate dall'esercito, mentre quella che porta all'aeroporto internazionale è chiusa a seguito delle violenti proteste che si sono verificate ieri in tutto il Paese dopo che il Consiglio Costituzionale ha confermato il partito Frelimo e il suo candidato, Daniel Chapo, vincitore delle elezioni generali del 9 ottobre. Frelimo è al potere dall'indipendenza dal Portogallo nel 1975. Il candidato dell'opposizione Venancio Mondlane continua a denunciare brogli e dal suo nascondiglio in esilio volontario comunica con i suoi sostenitori principalmente via Facebook.

Media locali descrivono la città di Maputo come chiusa in una morsa di paura e insicurezza dopo le violente manifestazioni.

Negozi, banche, supermercati e diversi edifici pubblici sono stati saccheggiati o dati alle fiamme.



