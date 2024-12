Balena pilota arenata sulla spiaggia vicino a Città del Capo

Una balena pilota lunga oltre 4 metri, il cui nome scientifico è globicefalo, per la forma del capo tondeggiante, è stata trovata stamattina sulla spiaggia di Simon's Town, vicino a Città del Capo.

Si è dovuto rimuovere la carcassa al più presto prima che la spiaggia si affollasse nel periodo estivo vacanziero iniziato in Sudafrica questa settimana.

Il rappresentante del comune incaricato di gestire l'operazione, Gregg Oeloffse, ha detto alla stampa che non è chiaro cosa sia successo alla balena, ma che è "abbastanza normale" che alcune di esse si arenino a riva in questo periodo dell'anno. Da quando la stagione delle balene è iniziata a settembre, almeno cinque carcasse sono state portate a riva e rimosse. "Sono numeri normali durante la stagione delle balene", ha detto Oeloffse. Le balene spiaggiate vengono rimosse a portate in una discarica.

Per rimuovere la carcassa di una megattera di 35 tonnellate e 14 metri di lunghezza il 16 novembre scorso ci sono voluti due giorni. Oeloffse ha spiegato che la rimozione di una balena morta è "un lavoro enorme", che a volte può richiedere fino a cinque giorni.

"Nessuna balena può essere utilizzata per qualsiasi forma di consumo. Le rimuoviamo al più presto perchè impiegano molto tempo a decomporsi e puzzano, creando un pericolo per la salute pubblica. Quando si decompongono inoltre producono una chiazza di grasso e oli, che attira gli squali. L'odore delle balene in decomposizione diventa intollerabile." ha spiegato Oelofse, specificando che una balena di grandi dimensioni potrebbe impiegare molti mesi, anche più di un anno, per decomporsi naturalmente



