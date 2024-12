Direttore Oms, 'scioccanti gli attacchi nel Darfur'

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato l'allarme per i recenti attacchi nella regione sudanese del Darfur, devastata dalla guerra, che hanno ucciso decine di persone, ferendone centinaia. "I recenti attacchi a Kabkabiya, nel Darfur settentrionale, che hanno causato almeno 80 morti e centinaia di feriti, sono scioccanti", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus su X, porgendo "le nostre condoglianze alle comunità colpite in Sudan".

Il gruppo pro-democrazia Emergency Lawyers ha fornito un bilancio ancora più alto dell'attacco di lunedì a Kabkabiya, una città a circa 180 chilometri a ovest di Al-Fashir, capitale dello Stato che da maggio è sotto assedio delle forze paramilitari, in guerra con l'esercito da aprile dell'anno scorso. Il gruppo di avvocati, che ha documentato le violazioni dei diritti umani durante il conflitto, ha detto che un attacco aereo "ha avuto luogo nel giorno del mercato settimanale della città, dove i residenti di vari villaggi vicini si erano riuniti per fare acquisti, causando la morte di oltre 100 persone e il ferimento di centinaia, tra cui donne e bambini".

Sono almeno 176 le persone uccise in due giorni di attacchi dell'esercito e dei paramilitari in tutto il Sudan questa settimana, secondo un bilancio fornito da funzionari, attivisti e avvocati. La guerra civile sudanese ha ucciso decine di migliaia di persone sfollandone 12 milioni, di cui quasi nove milioni all'interno del Sudan.



