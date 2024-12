Il Ghana verso la conferma della vittoria dell'opposizione

(ANSA-AFP) - LAGOS, 09 DIC - Sono stati resi noti i primi risultati ufficiali delle elezioni presidenziali di sabato in Ghana, che sembrano confermare la vittoria del candidato dell'opposizione, l'ex presidente John Mahama: lo riporta la Bbc. Con gli esiti ottenuti in 12 delle 16 regioni del Paese, Mahama ha un forte vantaggio del 61 per cento contro il 38 per cento del vice presidente Mahamudu Bawumia, che ha accettato la sconfitta e si è congratulato con Mahama per la sua vittoria.

C'è stata frustrazione nel Paese per il ritardo nell'annuncio dei risultati ufficiali. Il presidente Nana Akufo-Addo si dimette dopo aver raggiunto il limite ufficiale di due mandati.

Le elezioni si svolgono durante la peggiore crisi economica registrata in una generazione. La disoccupazione, il costo della vita e le preoccupazioni per l'impatto ambientale dell'estrazione illegale dell'oro sono stati tra i temi principali della campagna elettorale.

Con molti ghanesi desiderosi di un cambiamento, Mahama ha vinto quattro regioni - Occidentale, Centrale, Bono ed Ahafo - che il Nuovo partito patriottico (Npp) al governo aveva conquistato nel 2020. Tuttavia, i risultati della regione Ashanti, considerata una roccaforte del Npp, non sono stati ancora annunciati.

Il 65enne Mahama ha guidato il Ghana dal 2012 al 2017, quando è stato sostituito da Akufo-Addo. Mahama ha perso anche le elezioni del 2020, quindi questa vittoria rappresenta per lui una rimonta. (ANSA-AFP).



