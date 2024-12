Presidenza sudafricana G20 avrà un'agenda di priorità africane

Il Sudafrica utilizzerà la presidenza del G20, di cui ha assunto la guida il 1 dicembre, per inserire priorità africane nell'agenda del potente forum economico globale. Lo ha detto oggi il presidente Cyril Ramaphosa durante un briefing. Si tratta di un "grande momento per il nostro continente" e per i Paesi del Sud Globale, ha detto Ramaphosa. Il Sudafrica vuole che la sua presidenza "abbia un sapore africano nella sostanza, nelle questioni che verranno affrontate, nelle questioni di sviluppo" e che proponga le prospettive del continente, ha affermato.

I membri del G20 - 19 nazioni, l'Unione Africana (Ua) e l'Unione Europea - rappresentano l'85% del Pil mondiale e tre quarti del commercio globale. Fino all'ammissione dell'Ua nel 2023, il Sudafrica è stato "la voce solitaria dell'Africa per molto tempo", ha spiegato Ramaphosa. Le priorità del Sudafrica per la sua presidenza saranno di rafforzare la resilienza alle catastrofi causate dal cambiamento climatico, mobilitare finanziamenti per il passaggio a un'energia più verde e affrontare i livelli insostenibili di debito che gravano sui Paesi a basso reddito, molti dei quali africani.

"Utilizzeremo questo G20 per sostenere l'uso dei minerali critici come motore della crescita e per lo sviluppo del nostro continente", ha detto ancora il presidente. Le task force speciali di questo anno di presidenza africana si concentreranno sulla crescita inclusiva per ridurre le disuguaglianze, sulla sicurezza alimentare e sullo sviluppo sostenibile.

Il Sudafrica è la prima nazione africana ad assumere la presidenza del G20, preceduto da Brasile, India e Indonesia, tre paesi appartenenti al Sud Globale. Per il 2026 la guida del forum tornerà agli Statui Uniti di Donald Trump. Alla domanda se fosse preoccupato per il passaggio al governo di Trump, Ramaphosa ha risposto: "Penso che ci saranno sufficienti ammortizzatori per consentire al G20 di continuare a funzionare in modo da portare avanti gli interessi del mondo", e ha aggiunto, "Ci sono tanti magnifici campi da golf nel nostro Paese".



