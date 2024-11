Libia: caduta da cavallo per ministro Interno Trabelsi

Brutta caduta da cavallo per Imed Trabelsi, ministro dell'Interno ad interim del governo di unità nazionale libico guidato da Abdelamid Dbeibah. Lo rende noto lo stesso ministero di Tripoli precisando che la caduta è avvenuta in occasione del festival annuale della cavalleria popolare a Tripoli. "Il ministero assicura a tutti che lo stato di salute del ministro è ottimo ed è in piena guarigione grazie a Dio", si legge in un comunicato del ministero dell'Interno di Tripoli. Il premier Dbeibah ha intanto reso visita a Trabelsi ricoverato dopo la caduta "per assicurarsi sul suo stato di salute", si legge sulla pagina del governo di Tripoli. (ANSA)

