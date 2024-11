Namibia: voto prolungato di un giorno, opposizione chiede stop

Elezioni confuse in Namibia, dove oggi si vota ancora, per un secondo giorno consecutivo non previsto, in elezioni parlamentari tenutesi ieri, di cui però è già in corso lo spoglio delle schede. I partiti d'opposizione hanno chiesto che le procedure vengano sospese dopo che si sono registrati grandi ritardi per problemi nel funzionamento dei sistemi digitali e nella logistica dei seggi. "Abbiamo seggi elettorali che stanno ancora permettendo alle persone di votare e altri in cui le persone sono in fila ma non ci sono schede elettorali. Poi ci sono seggi che stanno già rilasciando risultati, e seggi che ci dicono che è stato detto loro di fermarsi con il conteggi", ha detto in una conferenza stampa un portavoce del principale partito di opposizione, Independent Patriots for Change (Ipc). " ha continuato nel spiegare perchè i partiti di opposizione hanno chiesto una sospensione dei procedimenti.

Queste elezioni presidenziali e legislative sono un banco di prova fondamentale per il partito di governo South West Africa People's Organisation (Swapo), che dal 1990, anno dell'indipendenza, governa il Paese dell'Africa del sud ricco di minerali. La candidata favorita resta Netumbo Nandi-Ndaitwah, attuale vice presidente e membro storico della Swapo, che mira a diventare la prima donna presidente del Paese.

Panduleni Itula del partito Independent Patriots for Change (Ipc), è il principale sfidante. Itula aveva guadagnato il 29% dei voti alle ultime elezioni, contro il 56% delle preferenze andate alla Swapo.

Per vincere, un candidato deve ottenere più del 50% delle preferenza, altrimenti ci sarà un ballottaggio entro 60 giorni.

I risultati del primo round dovrebbero essere resi noti sabato.

Secondo gli analisti, il risultato è in mano ai giovani, che costituiscono più della metà dell'elettorato e che sono disillusi dall'altissimo tasso di disoccupazione che nella fascia 15-35 anni tocca il 46% e per la povertà diffusa 34 anni dopo l'indipendenza.

La Namibia è un Paese in gran parte desertico e con una densità di popolazione tra le più basse del mondo, con circa tre milioni di abitanti. È anche un importante esportatore di uranio e diamanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA