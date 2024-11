Ue a Tunisi rinnova impegno nella lotta contro violenza genere

"Oggi 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e l'inizio della campagna di 16 giorni per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze. L'Unione Europea rinnova il suo impegno per l'uguaglianza e la lotta contro questo tipo di violenza, attraverso la sua adesione all'accordo di Istanbul.

Quest'anno in Tunisia, l'Ue evidenzia il potere dell'arte di rompere il silenzio e sensibilizzare, in privato, pubblico, online o fuori dalla rete". Lo si legge in una nota dell'Unione europea in Tunisia secondo cui "la Tunisia ha compiuto passi significativi e tangibili in questo campo rafforzando il proprio quadro legislativo per combattere la violenza sociale. Questi sforzi sostengono forti partenariati tra la Tunisia e l'Unione europea volti a rompere il silenzio, fare luce sugli omicidi di donne e incoraggiare la segnalazione di tutte le forme di violenza, sia in spazi privati che pubblici, online o off.

Protezione e sostegno per impegnare e accompagnare i superstiti e difendere i loro diritti. Consapevolezza e prevenzione con il coinvolgimento degli uomini per rompere il ciclo della violenza e discuterne su tutti gli aspetti. Affrontare le cause profonde: garantire una partecipazione piena e paritaria delle donne a tutti gli strati della vita per costruire comunità inclusive e sostenibili. Continuando a rispondere agli attacchi contro l'uguaglianza: supporto alle macchine disponibili, linee di assistenza e servizi forniti alle donne vittime di violenza.

"Questa campagna è importante per tutti noi. Non ci sono scuse per la violenza", conclude la nota. (ANSA)

