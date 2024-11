Gb sanziona Isabel Dos Santos in giro di vite anti-corruzione

Il governo britannico ha imposto sanzioni contro Isabel Dos Santos, figlia dell'ex presidente dell'Angola e spesso definita come la donna più ricca d'Africa, in un giro di vite anti-corruzione e contro il riciclaggio di denaro che ha preso di mira anche l'oligarca ucraino Dmytro Firtash e il magnate ed ex politico lettone Aivars Lembergs.

"Tre famigerati cleptocrati e i loro associati sono stati sanzionati oggi dal Regno Unito per aver rubato la ricchezza dei loro Paesi per guadagno personale", si legge in una nota diffusa dal Foreign Office che sottolinea come sia stato imposto il congelamento dei beni e l'ingresso nel Paese alle persone finite al centro di vasti scandali di corruzione internazionale.

"La situazione sta cambiando: l'età d'oro del riciclaggio è finita", ha dichiarato il ministro degli Esteri David Lammy. Mentre la titolare degli Interni Yvette Cooper ha affermato che l'iniziativa è "un nuovo capitolo" negli sforzi del Regno "per affrontare la piaga della corruzione ovunque si manifesti".





