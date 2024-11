Milioni sull'orlo della fame in Sud Sudan, l'appello dell'Onu

(ANSA-AFP) - NAIROBI, 01 NOV - Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Pam) ha lanciato oggi un appello urgente ai donatori per un rapido finanziamento del Sud Sudan, dove milioni di persone sono sull'orlo della fame.

Il Pam ha dichiarato che le sue riserve alimentari in Sud Sudan sono vuote e che ha bisogno di 404 milioni di dollari di fondi per gli aiuti per il 2025 tra "l'impennata dei costi operativi e la fame". Senza finanziamenti rapidi, il Pam ha dichiarato che dovrà ricorrere a costosi lanci aerei nel corso dell'anno per raggiungere le comunità isolate più a rischio, a causa della mancanza di strade percorribili.

"Ci vogliono mesi prima che i fondi promessi dai donatori si trasformino in cibo nelle mani degli affamati in Sud Sudan. Le limitate reti stradali del Paese sono impraticabili per gran parte dell'anno, in particolare nella parte orientale e centrale del Paese, dove l'insicurezza alimentare è maggiore", sostiene Shaun Hughes, direttore ad interim del Pam per il Sudan meridionale.

I fondi ricevuti prima della fine di quest'anno consentiranno al Pam di trasportare il cibo su strada durante la stagione secca, da dicembre ad aprile. Secondo l'organizzazione, più della metà (56%) della popolazione del Sudan meridionale non ha cibo. E la situazione è destinata a peggiorare a causa dell'alta inflazione, delle inondazioni e dell'afflusso di rifugiati in fuga dal conflitto nel vicino Sudan. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA