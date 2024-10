Sudafrica, si prevede un upgrade del debito

Secondo Rand Merchant Bank Morgan Stanley, il miglioramento delle prospettive economiche del Sudafrica, dopo anni di crescita stagnante, potrebbe portare a un miglioramento della metrica fiscale e a un upgrade del suo debito attualmente classificato com 'junk'. E' quanto riporta Bloomberg.

Il sentimento positivo nell'economia più industrializzata del continente è cresciuto da quando l'African National Congress (Anc) ha formato una coalizione di governo con partiti favorevoli alle imprese dopo aver perso la maggioranza parlamentare per la prima volta dal 1994 nelle elezioni del 29 maggio. Le riforme precedentemente intraprese dal Presidente Cyril Ramaphosa durante il suo primo mandato hanno inoltre migliorato le prospettive e innescato un'ondata di investimenti da parte di multinazionali, nonché rally nel rand, nei bond e nell'indice azionario di riferimento.

Rmb Morgan Stanley prevede che l'aggiornamento del bilancio di mercoledì confermerà un avanzo primario nell'anno fino a marzo 2024 e che il saldo positivo crescerà dallo 0,3% stimato del prodotto interno lordo allo 0,7% del Pil nel periodo attuale. Si prevede inoltre che il debito pubblico si stabilizzi intorno al 74% del Pil nel medio termine. Il Paese aveva ottenuto una serie di 'junk' ratings nel 2020, quando Moody's aveva declassato il Sudafrica, lasciandolo senza una valutazione investment-grade per la prima volta in 25 anni.

S&P Global Ratings dovrebbe pubblicare una revisione del rating sovrano il 15 novembre, anche se non è obbligata a rispettare tale data. Fitch Ratings e Moody's potrebbero fornire aggiornamenti dopo il bilancio di questa settimana.



