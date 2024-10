Osservatori Ue denunciano irregolarità elettorali in Mozambico

La missione di osservatori elettorali dell'Unione Europea in Mozambico per le elezioni generali del 9 ottobre, ha rilasciato oggi un comunicato in cui rileva irregolarità durante lo spoglio delle schede elettorali e modifiche non giustificate ai risultati. Gli osservatori europei hanno fatto notare che il processo deve essere condotto in maniera trasparente e credibile in modo da garantire la verifica dei risultati. Il capo della missione, la deputata europea spagnola, Laura Ballarin, ha detto che "la pubblicazione dei risultati suddivisi per seggio elettorale non è solo una questione di buona pratica, ma anche una forte salvaguardia dell'integrità dei risultati".

Questo il giorno dopo le violente proteste a Maputo, la capitale, contro presunti brogli e le accuse fatte dal candidato dell'opposizione, Venancio Mondlane, che le forze di sicurezza del governo sono responsabili dell'assassinio del suo avvocato, Elvino Dias. "C'è una taglia sulla mia testa", ha aggiunto Mondlane.

Dias, che si stava preparando a presentare un ricorso alla Corte costituzionale per contestare i risultati delle elezioni che davano già il partito al potere Frelimo in vantaggio, è stato ucciso nelle prime ore di sabato insieme a Paulo Guambe, del partito Podemos che appoggia il candidato Mondlane. Mondlane aveva chiesto ai suoi sostenitori di "paralizzare il Paese" per protestare i risultati da lui definiti "profondamente falsi" e lunedì durante lo sciopero generale si trovava di persona tra i manifestanti. La polizia ha disperso violentemente i manifestanti con gas lacrimogeni.

Il partito Frelimo è al potere da quando il Mozambico ha ottenuto l'indipendenza dal Portogallo nel 1975. I risultati ufficiali del voto del 9 ottobre sono attesi in settimana.





