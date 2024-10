Netanyahu riunisce il governo dopo la morte di Sinwar, l'Iran minaccia

09:26

Diversamente dalle prime notizie apprese ieri sera, il passaporto di un insegnante dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, Unrwa, è stato trovato sul cadavere di Yahya Sinwar e non su quello della sua guardia del corpo. Lo ha riferito la tv pubblica israeliana Kan spiegando che il vero titolare, Hani Zourob nato di Rafah, è in Egitto da alcuni mesi, come riferito anche dal capo dell'Unrwa Philippe Lazzarini in un messaggio su X.

"Ancora una volta, informazioni non verificate vengono utilizzate per screditare l'Unrwa e il suo staff. Oggi, sui social media e sui media israeliani sono circolate notizie secondo cui un membro dello staff dell'Unrwa è stato ucciso insieme al capo di Hamas a Gaza. Confermo che il membro dello staff in questione è vivo. Attualmente vive in Egitto, dove ha viaggiato con la sua famiglia ad aprile attraverso il confine di Rafah", ha affermato Lazzarini. È tempo di porre fine alle campagne di disinformazione".