Ministro Ambiente Sudafrica conduce consultazioni pre-COP29

Il Ministro dell'Ambiente del Sudafrica, Dion George è stato nominato, insieme al suo omologo norvegese Tore Onshuus Sandvik, responsabile di condurre le consultazioni informali sulla mitigazione dei cambiamenti climatici prima e durante la conferenza sul clima COP29, che inizierà il mese prossimo.

La COP29 si terrà a Baku, in Azerbaigian, dall'11 al 22 novembre. George sta attualmente partecipando al vertice pre-COP29, in cui i ministri dell'Ambiente discutono gli aspetti politici chiave dei negoziati cercando soluzioni alle questioni in sospeso per l'imminente COP29. La nomina è stata fatta dal presidente designato della COP29 e ministro dell'Ambiente dell'Azerbaigian, Mukhtar Babayev.

"La designazione del Sudafrica come co-facilitatore ministeriale riconosce il ruolo di leadership di lunga data del Paese nei negoziati internazionali multilaterali sul clima, garantendo che le voci dei Paesi in via di sviluppo siano ben rappresentate nelle deliberazioni multilaterali, e la nostra leadership a livello nazionale per garantire 'giuste transizioni' ", ha detto il Ministro in un intervista a News24.

Come durante le precedenti riunioni, la COP29 si concentrerà sulla messa in pratica dell'Accordo di Parigi del 2015, in cui le parti si erano impegnate a contenere l'aumento delle temperature globali a un livello non oltre 1,5°C sopra le temperature preindustriali, ma anche ad assistenza per i Paesi in via di sviluppo per l'adattamento ai cambiamenti climatici e a raccogliere fondi per la mitigazione.



