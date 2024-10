Somalia, crisi alimentare per quasi 4 milioni e mezzo di persone

Tra ottobre e dicembre in Somalia il numero di persone che stanno vivendo una crisi alimentare si attesterà intorno ai 4 milioni e 400 mila unità. Lo ha scritto sul suo profilo X l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) di Mogadiscio.

"Almeno 3,6 milioni di persone stanno attualmente vivendo livelli di crisi di fame in Somalia. Si prevede che questo numero salga a 4,4 milioni di persone tra ottobre e dicembre, quando si prevedono piogge inferiori alla media", ha dichiarato l'Ocha. Inoltre, 1,6 milioni di bambini somali di età inferiore ai 5 anni sono a rischio di malnutrizione acuta da qui a luglio 2025, tra cui 403 mila che potrebbero soffrire di malnutrizione grave.



