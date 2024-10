Elezioni in Mozambico, l'Ue mobilita altri 76 osservatori

"La Missione di Osservazione Elettorale dell'Unione Europea (Moe Ue) ha inviato questa mattina altri 76 osservatori per rafforzare le squadre che già lavorano in tutte le province del Mozambico dal 13 settembre" per le elezioni generali che si terranno nel Paese dell'Africa australe mercoledì prossimo. Lo segnala una nota diffusa dalle stessa Moe Ue.

"Oggi è un giorno importante per la nostra Missione, perché stiamo schierando altri 76 osservatori, questa volta a breve termine, che, dopo aver ricevuto una formazione di due giorni qui a Maputo, affiancheranno i nostri colleghi per rafforzare in questo modo la nostra presenza nel Paese", ha spiegato il capo degli osservatori europei, la spagnola Laura Ballarín.

Tutti i componenti della Missione osserveranno l'apertura, la votazione e la chiusura dei seggi, ma saranno presenti anche durante il conteggio dei voti e la fase di scrutinio, ricorda la nota.

"Posso annunciare che il 9 ottobre la nostra Missione conterà più di 170 osservatori, provenienti da 24 Stati membri dell'Unione Europea, oltre che da Svizzera, Canada e Norvegia", ha sottolineato la capo missione. All'ANSA risulta che ci sono anche alcuni italiani. E ha aggiunto: "Vorrei sottolineare che la Missione di Osservazione Elettorale dell'Unione Europea non legittima il processo elettorale né convalida i risultati delle elezioni".

"I tre principi guida sono la nostra imparzialità, l'indipendenza e la non interferenza nel processo elettorale", ha dichiarato ancora Ballarín. La Missione rimarrà in Mozambico fino alla conclusione del processo stesso che prevede la possibilità di un secondo turno.



