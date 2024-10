L'Iran attacca Israele, pioggia di missili su Tel Aviv

22:31

Pioggia di missili iraniani su Tel Aviv. Finora due ondate e centinaia di ordigni. Colpito un edificio a nord della città. Esplosioni anche a Gerusalemme. Contraerea in azione. L'Iran conferma l'attacco annunciato dall'Idf intorno alle 18.30. Alla popolazione è stato ordinato di entrare nei rifugi al suono delle sirene d'allarme che si avvertono in tutto il Paese. Di un attacco imminente da Teheran, anche con missili da crociera e droni, avevano parlato funzionari americani al New York Times. 'Ci attendono giorni difficili, stiamo uniti', aveva detto il premier Netanyahu agli israeliani.