L'inflazione in Sudafrica tocca target banca centrale

L'inflazione al consumo è scesa al di sotto dell'obiettivo chiave del 4,5% stabilito dalla South African Reserve Bank (Sarb), toccando in agosto il 4,4%. L'annuncio fatto oggi da Statistics SA, l'agenzia statale di statistica del Sudafrica, preannuncia un possibile taglio di tassi di interesse domani. Gli economisti interpellati da Bloomberg si aspettano un taglio di 25 punti base con un ulteriore abbassamento previsto per novembre.

Negli ultimi sette anni, il comitato di politica monetaria (Mpc) del Paese ha sottolineato che i tassi non sarebbero scesi fino al raggiungimento del target.

L'inflazione di agosto è bassa grazie soprattutto alla riduzione dei prezzi dei trasporti a seguito di una serie di tagli ai prezzi dei carburanti che dovrebbe scendere ulteriormente all'inizio di ottobre, portando il costo di diesel e benzina in Sudafrica ai livelli precedenti l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

Tuttavia, secondo quanto pubblicato da Statistics Sa, i prezzi di alimentari e bevande sono aumentati. Il costo di alcuni alimentari come frutta, zucchero, dolci e dessert sono scesi, ma il resto delle categorie ha registrato un'inflazione più elevata. Il costo del caffè solubile è aumentato del 22% e la carne, escluso il pollo, è piu cara rispetto a un anno fa.





