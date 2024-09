Senegal: il presidente Diomaye Faye scioglie il Parlamento

Il presidente senegalese Diomaye Faye ha annunciato lo scioglimento dell'Assemblea nazionale e ha indetto nuove elezioni legislative per il 17 novembre. "Ho sciolto l'Assemblea nazionale per chiedere al popolo sovrano i mezzi istituzionali che mi consentirebbero di dare sostanza alla trasformazione sistemica che gli ho promesso", ha detto Diomaye Faye alla televisione nazionale.

L'intero Paese ha subito a partire dalle 13 di oggi un lunghissimo blackout, dovuto ufficialmente a un guasto di una centrale di Dakar, che si è risolto parzialmente in serata.





