Inondazioni in Algeria, due morti nel sud del Paese

Due persone sono rimaste uccise a Tamanrasset, nel sud dell'Algeria, mentre decine di altre sono state soccorse dopo che piogge torrenziali senza precedenti si sono abbattute su diverse regioni del Sahara. Lo ha riferito la Protezione civile algerina sui propri social.

Le squadre della Protezione Civile hanno ritrovato il corpo della prima vittima a Wadi Toufdat dopo essere stato travolto dalle piogge torrenziali, mentre il secondo è stato individuato a Wadi Ain Emguel, sempre nel comune di Tamanrasset.

Da ieri sera, la Protezione civile ha segnalato il salvataggio di decine di persone intrappolate dall'acqua in diverse province del deserto, come Béchar, Tindouf, Naama e Beni Abbes (sud-ovest), Tamanrasset (estremo sud) e Illizi (sud-est).

L'ufficio meteorologico governativo ha inoltre emesso in successione, da sabato mattina, bollettini di allerta per piogge molto intense accompagnate da temporali in diversi zone desertiche, soprattutto nel sud-ovest e nell'estremo sud del Paese, che continueranno fino a stasera.

La Gendarmeria nazionale, analoga ai Carabinieri in Italia, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook dei video che mostrano l'interruzione del traffico su diverse strade in varie province del sud a causa delle forti piogge seguite dall'allagamento di diverse valli.

Nella Wilaya di Béchar (sud-ovest), uno dei ponti nel centro della città è stato spazzato via a causa del forte flusso d'acqua, secondo i video ampiamente diffusi sui social.



