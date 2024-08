Sudafrica,nel secondo trimestre tasso disoccupazione a 33,5%

I dati ufficiali sulla disoccupazione nel secondo trimestre 2024 in Sudafrica sono stati pubblicati da Statistics SA, il servizio statistico nazionale del Paese: il tasso è salito al 33,5% da quota 32,9% nel primo trimestre.

Il sito News24 fa notare che gli economisti intervistati da Bloomberg prima della pubblicazione dei dati si aspettavano un miglioramento della disoccupazione al di sotto del 32%.

Su 41,3 milioni di persone in età lavorativa, circa 8,4 milioni sono attualmente disoccupate, rispetto ai 5,2 milioni di dieci anni fa. Oltre il 76% di queste persone è senza lavoro da più di un anno.

Statistics SA afferma che 3,6 milioni (35,2%) dei 10,3 milioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni non sono impegnati nè in attività lavorative, nè scolastiche o di formazione. Un altro dato evidenziato mostra che il tasso di disoccupazione tra i laureati è diminuito di 2,1 punti percentuali, passando al 9,7% nel secondo trimestre, ed è inferiore a quello di un decennio fa (11,8%). Il tasso di disoccupazione tra chi possiede un diploma liceale e chi no, è rispettivamente del 35,8% e del 39,3%.

Il 37% della popolazione nera del Sudafrica è senza lavoro, percentuale più alta della media nazionale e più alta che per altri gruppi, nonostante i neri sudafricani rappresentino l'81,4% della popolazione totale del Paese



