Oim Tunisia facilita il ritorno volontario di 166 gambiani

Almeno 166 migranti del Gambia, tra cui 6 donne, sono stati assistiti dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Tunisia nel loro ritorno volontario a Banjul. Lo ha reso noto l'Oim in Tunisia pubblicando alcune foto del momento dell'arrivo dei migranti.

"Questi ritorni sono stati resi possibili grazie al programma di protezione, ritorno e reintegrazione dei migranti in Nord Africa (Mprr-Na), finanziato dall'Unione Europea", si legge in un comunicato.



