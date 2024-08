Borsa Johannesburg rende noti risultati finanziari semestre

La Johannesburg Stock Exchange (Jse) Limited, ente che gestisce la più grande borsa valori africana, ha registrato un utile piatto nei primi sei mesi 2024. L'amministratore delegato Jse, Leila Fourie, ha detto oggi a SABC News che le attività non-trading rappresentano ora circa il 39% delle entrate operative Jse, ma allo stesso tempo ha ricordato che la recente formazione del governo di unità nazionale (Gnu) dovrebbe portare risultati positivi per l'economia del Sudafrica.

L'operatore della borsa ha registrato un utile al netto delle imposte di circa 493 milioni di rand (circa 24,75 milioni di euro), invariato rispetto all'anno precedente. L'utile per azione (Headline Earnings per Share, Heps) è sceso di un marginale 0,2% rispetto all'anno precedente, sebbene la liquidità netta generata dalle operazioni sia aumentata del 3%, raggiungendo i 502,6 milioni di rand ( 25,25 milioni di euro). L'utile operativo è aumentato del 4% a R1,5 miliardi (75,25 milioni di euro) grazie agli sforzi di diversificazione dei flussi di entrate a seguito dei vari delistings dovuti all'incertezza prima delle elezioni del 29 maggio. La maggior parte dei segmenti di attività ha registrato una crescita dei ricavi nel periodo in esame: i ricavi di Jse Investor Services sono aumentati del 29%, quelli dei derivati sulle materie prime del 25% e quelli delle obbligazioni e del trading sui tassi di interesse dell'8% rispetto all'anno precedente.

Il gruppo ha inoltre dichiarato che il suo bilancio rimane solido, con un saldo di cassa a fine giugno di R1,8 miliardi (90,34 milioni di euro.)



