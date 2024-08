Il crollo dei mercati globali colpisce anche il Sudafrica

Il crollo del mercato azionario mondiale oggi e il crescente timore di una possibile recessione negli Stati Uniti, ha spinto al ribasso anche il Sudafrica e ha fatto crollare il rand sudafricano, mentre gli investitori abbandonano asset rischiosi. News24 scrive che il rand è sceso fino a 20,46 contro l'euro, per poi recuperare leggermente nel pomeriggio. L'indice della Johannesburg Stock Exchange (Jse) all-share è sceso di oltre il 2%, con azioni di banche, società minerarie e commerciali tutte in ribasso: tra le più colpite Absa (-4,5%), Implats (-6%) e Amplats (-4,5%).

"La debolezza del rand si è mostrata questa mattina. Nel periodo precedente alla giornata di oggi, il rand si comportava discretamente, ma inizia a pesare il contagio dei mercati globali", ha detto a News24 Adam Furlan, gestore di portafoglio presso Ninety One. L'avversione al rischio a livello globale ha fatto salire il rendimento del titolo di Stato sudafricano 'R2032' di 12 punti base al 10,13%, nonostante la probabilità che i tagli dei tassi statunitensi spingano anche la Reserve Bank Sudafricana (Sarb) a seguire a ruota. "Prevediamo che la Sarb tagli i tassi a settembre di 25 punti base, sempre che la nostra valuta mantenga una relativa stabilità", ha detto ancora Furlan. "



