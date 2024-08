300mila in piazza a Tunisi per condannare uccisione Haniyeh

Circa 300mila persone si sono radunate ieri davanti al teatro municipale di Tunisi per condannare l'assassinio del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e dire 'no' alla normalizzazione dei rapporti con Israele. Lo riporta l'agenzia di stampa Tap.

Alla protesta hanno partecipato anche personalità politiche e sindacali, tra cui il vice segretario generale dell'Ugtt, Samir Chefi, il segretario generale del Partito dei Lavoratori, Hamma Hammami, il segretario generale del Movimento popolare, Zouhair Hamdi, e la presidente del Centro Brahmi per la cultura araba, Mbarka Brahmi.

I manifestanti hanno chiesto inoltre che la comunità araba e internazionale faccia pressioni su Israele per fermare la guerra contro la resistenza e il popolo palestinese.



