Processo M23 in Congo, chiesta pena di morte per 25 imputati

La pena di morte è la richiesta fatta in Repubblica Democratica del Congo davanti al tribunale militare di Kinshasa per 25 dei 26 imputati - di cui 21 latitanti - sotto processo per la loro partecipazione al gruppo armato di ribelli noto come M23, mentre per il 26esimo imputato sono stati chiesti 20 anni di reclusione. L'M23 ('Movimento del 23 marzo') è una formazione costituita da elementi di etnia prevalentemente Tutsi che, con il sostegno del Ruanda, dalla fine del 2021 si è impadronita di ampie porzioni di territorio nella provincia del Nord Kivu, nell'est del Paese africano.





