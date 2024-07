Il Kenya candida leader opposizione a presidenza Unione Africana

Il governo keniano ha presentato la candidatura del leader dell'opposizione Raila Odinga per concorrere alla presidenza della commissione dell'Unione Africana (Cua) nelle elezioni previste per il prossimo febbraio 2025. Lo ha annunciato il ministero degli Affari Esteri ad Addis Abeba, come riporta Capital News.

Il Kenya ha scelto Odinga, come successore dell'attuale presidente Moussa Faki, dopo l'accordo con il suo partito che ha portato alla nomina di quattro ministri dell'opposizione nel rimpasto del governo di William Ruto, reso necessario dalle proteste dei giovani in tutto il Paese.



