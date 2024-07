In Etiopia barcone si rovescia nel fiume, almeno 19 morti

Almeno 19 persone sono morte in Etiopia, quando nella regione settentrionale di Amhara un barcone si è rovesciato in un fiume. "Altre sette persone, fra cui un bambino, sono state salvate in circostanze difficili", fa sapere l'emittente Amhara Media Corporation (Amc), citando amministratori locali.

L'incidente è avvenuto sul fiume Tekeze, che segna il confine fra Etiopia ed Eritrea prima di entrare nel territorio del Sudan, nel punto che segna il confine fra i tre Paesi. Si stima che le persone a bordo della barca, che stava attraversando il corso d'acqua, fossero 26. Escludendo le sette che sono state salvate ci sono due morti accertati, i cui corpi sono stati ricoverati, e altri 17 ancora dispersi.



