Almeno 7 morti per la ressa nello stadio di Kinshasa

Almeno sette persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste gravemente ferite nella Repubblica democratica del Congo per la ressa in uno stadio di Kinshasa, dove ieri sera si stava svolgendo un concerto di musica gospel. Lo Stadio dei Martirti, a nord di Kinshasa, atto a contenere 80.000 spettatori, ne conteneva 30.000 in occasione del concerto dell'artista Mike Kalambayi, spiegano gli organizzatori. Il governsatore di Kinshasa, Daniel Bumba, in un comunicato ha detto che "sconfinamenti e movimenti della folla" nello stadio "hanno causato la morte di alcune persone", mentre diverse altre sono ricoverate in rianimazione.



