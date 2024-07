Migranti: Oim Tunisia, da gennaio oltre 4.100 ritorni volontari

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) ha facilitato il ritorno volontario sicuro e dignitoso di 162 migranti burkinabé dalla Tunisia al Burkina Faso. Lo rende noto l'Oim in una nota riportando le parole dei fratelli Sayouba e Ouséni, arrivati ;;in Tunisia attraverso pericolose rotte attraverso il deserto, che ora possono tornare a casa :"Siamo così felici di riunirci ai nostri genitori e ai nostri 6 fratelli e sorelle a casa. L'Oim ci sta dando l'opportunità di sentirci di nuovo utili e di contribuire alla nostra azienda zootecnica di famiglia", hanno dichiarato.

All'arrivo, tutti i migranti riceveranno assistenza al reinserimento per ricostruire la propria vita a casa. "Da gennaio 2024, oltre 4.100 migranti sono tornati a casa volontariamente dalla Tunisia verso 28 destinazioni diverse".

Questi ritorni volontari sono resi possibili grazie ai generosi contributi di vari donatori, conclude l'Oim. (ANSA)

