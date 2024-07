Mogadiscio, esplosione in un caffè dove guardavano finale Euro

Una violenta esplosione è avvenuta stasera in un caffè di Mogadiscio, in quel momento molto affollato.

Secondo l'emittente somala Kaab tv, si sarebbe tratto di un attentato suicida. Il locale - chiamato Top Coffee, poco distante dal palazzo presidenziale - in quel momento era pieno di tifosi che stavano guardando la finale degli Europei di calcio. Più di 10 persone sarebbero state uccise e un numero imprecisato ferite, riferisce Kaab Tv, mentre non ci sono ancora state dichiarazioni ufficiali.

Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità dell'accaduto.

I primi soccorritori - scrive ancora Kaab Tv - hanno descritto una scena raccapricciante con corpi sparsi a terra, sangue in ogni angolo e l'edificio parzialmente crollato. Fiamme e fumo si sono levati dal Top Coffee, regolarmente frequentato da molti appassionati di calcio che seguono le partite su un grande schermo.



