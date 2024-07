Piogge e venti devastano la Provincia del Capo in Sudafrica

Le forti piogge e i venti da burrasca che hanno colpito la provincia del Capo Occidentale in Sudafrica negli ultimi giorni continueranno per tutto il fine settimana. È infatti previsto l'arrivo di almeno altri due fronti freddi. Il premier della Provincia del Capo Occidentale, Alan Winde, ha detto ieri di avere esortato il governo centrale a dichiarare lo stato di disastro provinciale a seguito delle condizioni meteorologiche estreme che impattano l'intera provincia da quasi una settimana. Almeno 100,000 persone sono state colpite e 33,000 strutture sono state danneggiate dal maltempo. Winde ha detto: "Abbiamo un disperato bisogno di risorse aggiuntive dal governo centrale per gestire una situazione umanitaria enorme." Winde ha poi ricordato che dighe e fiumi sono pieni e i bacini idrografici sono saturi.

Il porto di Città del Capo ha registrato un impatto significativo, con guasti alle attrezzature che hanno influito sull'efficienza operativa. Si prevede che il meteo avrà un impatto significativo sul settore agricolo, con piogge e inondazioni, che stanno colpendo i coltivatori di agrumi all'apice della stagione. La Camera di Commercio e Industria del Capo ha segnalato diffuse ripercussioni negative in diversi settori, anche se l'impatto finale dei danni deve ancora essere valutato. Intanto le navi sulla rotta della punta meridionale dell'Africa stanno lottando contro un'ondata di maltempo che ha già fatto incagliare una nave a rischio di disastro ambientale e ha visto un'altra perdere in mare più di 40 container. Le tempeste in prossimità delle coste africane stanno creando problemi alla rotta chiave utilizzata dalle navi per evitare gli attacchi dei militanti Houthi dello Yemen nel Mar Rosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA