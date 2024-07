Segretario generale Farnesina in missione a Città del Capo

Il segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia, a margine di una missione a Città del Capo per presiedere la riunione degli ambasciatori e dei direttori delle sedi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) dell'Africa australe, incentrata sulle prospettive di ulteriore potenziamento dell'azione italiana nella regione nella cornice del Piano Mattei, ha incontrato Zane Dangor, segretario generale del ministero delle Relazioni Internazionali e della Cooperazione. Nel corso delle consultazioni bilaterali anche uno scambio di vedute sulle principali tematiche regionali e internazionali.

Guariglia a Città del Capo ha anche incontrato il team della Nazionale italiana di rugby under 20 impegnata nel World Rugby U20. ll Campionato è una competizione internazionale di rugby a 15 organizzata da World Rugby e destinata a squadre nazionali composte da giocatori dell'età massima di 20 anni.



