Kenya, 270 arresti per 'atti criminali' durante proteste

La polizia keniota ha dichiarato di aver arrestato più di 270 persone infiltrate tra i manifestanti sospettate di aver scatenato atti criminali e vandalici durante le manifestazioni antigovernative di ieri.

"Le forze di sicurezza di tutto il Paese hanno individuato i sospetti coinvolti in attività criminali con il pretesto delle proteste e li hanno condotti in custodia", ha detto la direzione delle indagini penali, aggiungendo che 204 persone sono state arrestate nell'area di Nairobi e altre 68 in altre parti del Paese.



