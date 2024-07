Mai così caldo in Algeria, si prevedono oltre 50 gradi

In Algeria, le autorità hanno avvertito per la prima volta che le temperature raggiungeranno o supereranno i 50 centigradi in alcuni province desertiche, soprattutto nel sud-est del Paese, come Touggourt, Ouargla e Ain Salah.

È quanto si legge in un bollettino meteorologico speciale (Bms) emesso ieri sera dall'ufficio meteorologico del governo.

È la prima volta che le autorità algerine avvertono ufficialmente che le temperature raggiungeranno questo livello di calore. In passato, e per decenni, i bollettini di allerta in Algeria segnalavano temperature fino a 49°, ma non menzionavano mai il livello di 50 gradi.

I bollettini dell'ufficio meteorologico del governo sono spesso criticati per le temperature nel sud che, secondo gli utenti dei social, sono frequentemente ben al di sopra dei 50 gradi, anche se l'allerta è limitata a 49°.



