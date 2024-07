Attacco contro un convoglio umanitario nell'est del Congo

Un convoglio umanitario è stato attaccato ieri sera nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), dove infuriano i combattimenti tra le forze governative e i ribelli del gruppo armato M23: lo hanno reso noto fonti locali. Secondo l'Ong britannica Tearfund, il cui convoglio è stato attaccato, due membri del suo staff sono "dispersi", mentre altre fonti riportano "due morti" nell'attacco.

"Deploriamo la morte di due membri dello staff che erano a bordo delle jeep intercettate", ha dichiarato un funzionario della società civile. Il convoglio stava lasciando una zona di scontri per dirigersi verso nord quando è stato attaccato vicino alla città di Butembo, nella provincia del Nord Kivu, da giovani che sospettavano un'infiltrazione dei ribelli, come hanno indicato fonti locali.

Cinque veicoli con a bordo una quindicina di cittadini congolesi sono stati incendiati, ha affermato una fonte umanitaria. "Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per localizzare" le persone disperse, ha detto l'Ong, "condannando fermamente" l'attacco ed esortando "tutte le parti a rispettare e proteggere gli operatori umanitari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA