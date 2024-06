La polizia spara sui dimostranti in Kenya, altre vittime

Infuriano le proteste antigovernative in Kenya, non solo nella capitale Nairobi dove la polizia cerca di disperdere i dimostranti e tenerli lontani dal palazzo presidenziale, ma nelle altre città come Mombasa e Migori dove, come riporta il sito Kenyans, gli agenti hanno iniziato a sparare proiettili veri sulla folla.

Ci sarebbero diverse vittime, secondo la commissione nazionale per i diritti umani del Kenya (Knhrc). Le vittime ufficiali delle proteste, da martedì ad oggi, secondo la Ong, sono 23, con 165 persone ricoverate in condizioni definite serie al Kenyatta Hospital di Nairobi.



