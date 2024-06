Sudafrica: a cerimonia giuramento deputati partito populista Mk

Dopo aver boicottato la prima seduta dell'Assemblea Nazionale all'inizio del mese, oggi i membri del partito uMkhonto weSizwe (Mk) hanno prestato giuramento come deputati della settima legislatura del Sudafrica.

I 58 parlamentari Mk sono stati eletti nelle legislative del 29 maggio che hanno visto l'African National Congress (Anc) perdere la maggioranza assoluta per la prima volta dalla fine dell'apartheid, tre decenni fa. Il partito Mk aveva boicottato la prima sessione parlamentare, rifiutando una coalizione guidata dall'Anc e contestando i risultati delle elezioni. Oggi alcuni membri del partito fondato meno di un anno fa dall'ex presidente Jacob Zuma si sono presentati in stile Zulu vestiti con pelli di animali e hanno cantato canzoni di lotta anti apartheid durante la cerimonia predisposta per loro a Città del Capo. Tra i deputati c'è una delle figlie di Zuma, Duduzile Sambudla-Zuma, una figura importante nel Mk, che ha precedentemente descritto Putin come "il salvatore dell'Africa" ed è lei, secondo il Financial Times, "il principale amplificatore del trend #IStandwithPutin nelle comunità sudafricane su X". Come capo gruppo parlamentare è stato nominato John Hlophe, che è il primo giudice nella storia democratica del Sudafrica ad avere subito un 'impeachment'.

Hlophe potrebbe essere una scelta deliberatamente controversa, o forse una nomina di Zuma per ripagare vecchi favori. "Noi, come Mk, siamo qui per servire i poveri, bianchi e neri", ha detto Hlophe ai giornalisti dopo il giuramento.

Nel nuovo parlamento l'Anc ha ottenuto 159 dei 400 seggi, e con 58 seggi l' Mk è oggi la terza forza politica del Paese, dietro il centrista Democratic Alliance (DA), che ha ottenuto 87 seggi.

Il nuovo Parlamento ha il 14 giugno eletto alla presidenza Cyril Ramaphosa, con l'appoggio del Da ma senza i voti di Mk.

Ramaphosa, ha deciso di formare un governo di unità nazionale a cui hanno aderito con una lettere di intenti 11 partiti, ma sono sorte tensioni tra i partiti soprattutto tra Anc e Da che hanno ritardato l'annuncio del nuovo governo.



