Tensione tra partiti governo di unità nazionale in Sudafrica

In un comunicato l'African National Congress (Anc) del presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa ha denunciato "richieste oltraggiose" per posti d governo da parte dei partner della coalizione che sta negoziando per formare il primo governo di unità nazionale (Gnu) del Paese dopo 30 anni di governo mono-partitico del Anc. Ramaphosa, dopo essere stato rieletto a un secondo mandato grazie all'appoggio del Democratic Alliance (Da), e dopo che il suo partito ha ottenuto solo il 40% dei voti nelle elezioni del 29 maggio, è impegnato in negoziati difficili per potere accomodare le richieste di tutti i 10 partiti che hanno firmato la lettera di intenti per entrare nello Gnu e lavorare uniti riportare il Sudafrica alla crescita economica. "L'Anc nota con preoccupazione che alcuni partiti hanno fatto note ai media richieste stravaganti e oltraggiose per specifiche posizioni di governo", si legge nel comunicato del partito pubblicato oggi. Negli ultimi giorni, i media locali hanno riportato tensioni nei negoziati tra l'Anc e il Da che ha ottenuto 87 seggi parlamentari rispetto ai 159 dell'Anc.

Ramaphosa si trova a dover bilanciare le richieste dei numerosi nuovi alleati per posti chiave nei ministeri e deve mediare per arrivare a un accordo per un'agenda politica comune sull'economia e altre questioni urgenti.

Un documento, apparentemente del Da, che elenca una lista di posizioni preferite nel gabinetto, è circolato sui social media.

L'elenco comprende, tra gli altri, i ministeri dell'energia, dei trasporti, della giustizia, degli affari interni e degli esteri.

"Negoziare facendo trapelare le richieste ai media è un atto di malafede e questa pratica non aiuterà la causa di nessun partito", ha scritto ancora l'Anc. Si aspetta che il capo dello Stato annunci il suo gabinetto "inclusivo" nei prossimi giorni.





